طيران ناس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة السادسة

رفع الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر بن عبد الرحمن المهنا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي المقام السامي الكريم مقاليد الحكم، مجددين “الطاعة والبيعة والولاء لسيّدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أدام الله عزّه”.

وأشار المهنا في هذه المناسبة، إلى أن المملكة وعلى مدى السنوات الست الماضية، شهدت قفزات نوعية على مختلف الأصعدة. وكانت، بفضل من الله وبحكمة ورؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، محط أنظار العالم أجمع، ومركز جذب للشركات العالمية ولكبار المستثمرين نتيجة ما حققته في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وتوقف المهنا عند النمو الذي شهده قطاع النقل الجوي خلال هذه الفترة، والذي ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي قدمته القيادة الرشيدة في سبيل تطوير القطاعات غير النفطية. وقد تميز هذا الدعم خلال فترة جائحة فيروس “كورونا المستجد”، والذي كان سبباً رئيسياً لضمان استمرارية منظومة النقل الجوي في المملكة، ولتستعيد عافيتها تدريجياً مع عودة الحياة إلى طبيعتها. وقد تكللت هذه الجهود المباركة بنجاح خطة استئناف الرحلات الداخلية والدولية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وختم الرئيس التنفيذي لطيران ناس سائلاً الله عزّ وجلّ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يسدّد خطاهما لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لمملكتنا الحبيبة والرفاه للشعب السعودي، وأن يديم على الوطن نِعم الأمن والأمان والتطور.