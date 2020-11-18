“بوينغ 737 ماكس” تحلق مجددا بعد عامين من منعها

تستعد الطائرات من طراز “بوينغ 737 ماكس”، للتحليق مجددا بعد إيقاف عن الخدمة لنحو عامين، وذلك بعد تأكيد إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنها آمنة لنقل الركاب مرة أخرى.

وأوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طائرة “بوينغ 737 ماكس” الأكثر مبيعا، في شهر مارس 2019 بعد تحطم طائرتين في غضون ثمانية أشهر، مما أسفر عن مقتل ما مجموعه 346 شخصا.

وكلا الحادثين كانا ناتجين عن عطل في جهاز الاستشعار في نظام التحكم في الطيران والذي من شأنه أن يدفع مقدمة الطائرة إلى أسفل. ولم يكن هناك جهاز استشعار احتياطي ولم يتم تدريب الطيارين بشكل كاف على تصحيح المشكلة.

وتطلب إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تدريبا جديدا للتعامل مع نظام أمان رئيسي يسمى MCAS المرتبط بالحادثين المميتين. كما أنها تتطلب إجراءات حماية جديدة لـ MCAS وتغييرات البرامج الأخرى.

وكانت الصين من أوائل الدول التي أغلقت مجالها الجوي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس، ثم أخذت سلطات بريطانيا وألمانيا وسلطنة عمان وسنغافورة وأستراليا وماليزيا والإمارات والكويت وكندا القرار نفسه، فيما طلبت الولايات المتحدة تعديلات عاجلة من الشركة المصنعة.