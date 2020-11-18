المعارضة التركية: عدد وفيات #كورونا تجاوز 40 ألفا

كذبت المعارضة التركية أرقام وزارة الصحة التركية، مؤكدة أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز 40 ألفا.

وسجلت تركيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات حادة في العدد اليومي للوفيات والإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى مستويات شوهدت آخر مرة خلال ذروة الجائحة في أبريل الماضي، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد جديد للإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في البلاد وفرض إغلاق عام جزئي يشمل المطاعم وحظر تجول في عطلات نهاية الأسبوع.