الشؤون الإسلامية تنشر أوقات إقامة صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة غدا

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية أوقات إقامة صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة يوم غدٍ الخميس.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن تقام صلاة الاستقساء، في الجوامع دون المساجد الإضافية وذلك بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة في عموم مناطق المملكة، كما أكد على فروع الوزارة بتهيئة الجوامع كافة وفق البروتوكولات الصحية المعمول به لضمان سلامة وصحة المصلين.

يأتي ذلك إنفاذاً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء بعموم مناطق المملكة يوم الخميس 4 ربيع الآخر الجاري.

كما وجه بالتأكيد على الأئمة بحث المصلين وتذكيرهم بهذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد ليلة الخميس.