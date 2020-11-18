منسوبو لجنة التنمية بالسيل يُجددون البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين

جدّد منسوبو ومنسوبات لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل البيعة والولاء والسمع والطاعة لملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

جاء ذلك بمناسبة البيعة السادسة لذكرى توليه رعاه الله مقاليد الحكم في المملكة، وما شهده الوطن خلال هذه الفترة من نماء ورخاء وازدهار .