مصطفى الكاظمي: السعودية تستثمر في بلادنا وعيب على من يقول إنها جاءت لـ”استعمار العراق”

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن السعودية تستثمر في بلادنا، و”عيب” على من يقول إنها جاءت لـ استعمار العراق”.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الأربعاء، افتتاح منفذ “عرعر” الحدودي مع السعودية بعد مرور نحو 30 عاماً على إغلاقه. وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن “معبر عرعر الحدودي افتتح بشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية، أمام التبادل التجاري بين البلدين”.

وأضافت أن “وزير الداخلية عثمان الغانمي مثل رئيس الوزراء على رأس الوفد العراقي الذي ضم نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، واللواء عمر عدنان الوائلي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ومحافظي الأنبار وكربلاء، وقائدي شرطة الأنبار والحدود، فيما مثل الجانب السعودي سفير المملكة في العراق، عبد العزيز الشمري، وعدد من المسؤولين الحكوميين”.