الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا 24 ديسمبر 2021

أكدت ستيفانى وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن مجلس الأمن الدولى أقر أدوات تمنع عرقلة الفرصة النادرة لاستعادة السلام فى ليبيا، مشيرة الى أن الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم 24 ديسمبر 2021، مضيفة فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم، أن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا مطلب أساسي.

وأضافت ستيفانى وليامز ، يجب العمل على توفير الظروف لتنفيذ الاتفاق الليبي ولاسيما منع التدخل الخارجي ، مشيرة الى أن تعليق الأعمال القتالية خفض عدد النازحين والمهجرين الليبيين ، مشيرة الى أن إغلاق المرافق الصحية في ليبيا يضعف القدرة على مواجهة كورونا.