آل جابر وسفير مصر لدى المملكة يؤكدان ضرورة سرعة معاينة الخبراء لناقلة النفط صافر

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم، بسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للوصول الى حل سياسي شامل في اليمن ، إضافةً الى بحث التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، وضرورة سرعة معاينة الخبراء لناقلة النفط صافر .