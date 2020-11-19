“الالتزام البيئي” وStc يوقعان عقد شراكة لتنفيذ مبادرة إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء

وقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومجموعة Stc، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر، اليوم، عقد مبادرة إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر ضمن برنامج التحول الوطني الذي يعد أحد أهم مرتكزات برامج رؤية المملكة 2030.

ويتضمن المشروع، بناء وتشغيل مركز المراقبة والتحاليل ونشر محطات جودة الهواء على مستوى المملكة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، كما يتكون من 4 مراحل رئيسية هي: دراسة محطات مراقبة جودة الهواء، دراسة مركز محطات وجود الهواء، إنشاء مركز المراقبه و التحاليل ونشر وتشغيل محطات مراقبة جودة الهواء الثابتة والمتحركة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر أن الاتفاقية مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تأتي تعزيزا لدور شركة stc كشركة وطنية رائدة ومسؤولة عن لعب دور حيوي في تشكيل المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع خطط التحول الرقمي حسب رؤية 2030.

وأضاف المهندس الناصر أن هذا المشروع يتزامن مع توجهات” stc ” كقائد للتحول الرقمي في المملكة، حيث تركز على سهولة الوصول والاتصال لجميع أطياف المجتمع وإثراء حياة الأفراد اليومية مع تعزيز نمو قطاع الاتصالات بالمملكة ليكون من القطاعات المستدامة في مواجهة المستجدات والتحديات المحلية والعالمية وخلق الفرص ومواجهة التحديات المستقبلية.

من جانبه، أكد رئيس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المكلف علي الغامدي أهمية هذا المشروع في الاعتماد على الحلول الرقمية و تسخير التقنية و الذكاء الصناعي لدراسة أجواء المملكة ومعرفة مصادر التلوث حيث تسعى المملكة لتحقيق مراكز أعلى جودة في مؤشر الهواء وعدم تجاوز معدلات ملوثات الهواء حسب التصنيف العالمي للمستويات الآمنة حتى تلك المعدلات البسيطة والتي قد تتسبب في خفض الرفاهية الصحية للسكان.