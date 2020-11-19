“الرياضة” تُعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني: 11 ناديا مؤهلا للحصول على دعم إضافي

أعلنت وزارة الرياضة، ممثلةً بفريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، اليوم، نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2020-2021م، لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية للعام الثاني.

وكشفت النتائج أن 11 ناديًا من أصل 20 ناديًا أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر نوفمبر 2020م للربع الثاني، وهي أندية (العدالة، الحزم، الفيحاء، الجبلين، النهضة، الجيل، الشعلة، هجر، الطائي، أحد، الدرعية) على التوالي، وذلك بعد حصولهم على نسبة تقييم لم تقل عن 1.5 نقطة من أصل 5 نقاط وهو الحد الأدنى لاستحقاق الدعم، فيما جاء ترتيب الأندية على النحو التالي:

1-العدالة: 3.25 نقاط.

2-الحزم: 3.12 نقاط.

3-الفيحاء: 2.87 نقطة.

4-الجبلين: 2.01 نقطة.

5-النهضة: 2.01 نقطة.

6-الجيل: 2.01 نقطة.

7-الشعلة: 1.94 نقطة.

8-هجر: 1.74 نقطة.

9-الطائي: 1.70 نقطة.

10-أحد: 1.51 نقطة.

11-الدرعية: 1.50 نقطة.

12-الساحل: 1.47 نقطة.

13-الكوكب: 1.32 نقطة.

14-نجران: 1.30 نقطة.

15-الثقبة: 1.25 نقطة.

16-الخليج: 1.24 نقطة.

17-جدة: 1.17 نقطة.

18-البكيرية: دون نقاط.

19-عرعر: دون نقاط.

20-النجوم: دون نقاط.

وجاءت هذه النتائج بعد دراسة التقارير الخاصة بالأندية من قبل الفريق المكلف، حيث جرى تقييم الحوكمة وفق معايير محدّدة، مرتبطة بالإستراتيجيّة والقيادة، الهيكلة والأشخاص، الإدارة الماليّة، الإدارة التشغيليّة، مسؤوليّة أصحاب المصالح، الالتزام والتحكّم والرقابة، والمعايير والسلوكيات واللوائح الداخلية، كما تم مطابقة جميع المستندات المقدمة من الأندية، مع التقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كالاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري الدرجة الأولى، وكذلك تقارير لجنة الكفاءة المالية.

يُذكر أن آخر موعد لاستلام الملفات والمستندات الخاصة بتقييم الحوكمة للربع الثالث لأندية الدرجة الأولى، في 12 يناير 2021م، ستكون الدرجة المطلوبة لاستحقاق الدعم الحصول على 2.5 نقطة من أصل 5 نقاط كحد أدنى، على أن يكون موعد إعلان نتائج التقييم 19 يناير 2021م.

يشار إلى أن فريق إستراتيجية دعم الأندية، كان قد عقد ورش عمل لشرح جميع الآليات المرتبطة بالمعايير، بحضور جميع منسوبي ومسؤولي الأندية المعنية، واطلاعهم على جميع التفاصيل الخاصة بتقييم الحوكمة، وتطبيق المعايير المحددة.