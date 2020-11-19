الحقيل: لا نريد قطع رزق الباعة المتجولين ويجب تخصيص أماكن تليق بهم

اجتمع وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، مع عدد من المسؤولين في أمانة الرياض، خلال وقوفه على عدد من المشاريع التي تنفذها الأمانة.

وخلال مقطع فيديو، شدد الوزير على أنهم لا يريدون قطع رزق الباعة المتجولين، ويجب البحث عن مكان مناسب يليق بهم.

وقال الحقيل إن بعض الباعة المتجولين “هذه حياتهم” وليس لديهم وظيفة أخرى، ولكن أيضاً يجب عدم تركهم على نفس وضعهم وتجاهلهم.