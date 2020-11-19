رئاسة أمن الدولة تحذر من خطر “الإخوان” على المنطقة و توضح دور الأسرة في التربية .. #عاجل

نظم معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال،اليوم، محاضرة بعنوان “مهددات الأمن الوطني” قدّمها المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، اللواء مهندس بسام عطية

و استعرض عطية تاريخ المهددات التي تعاملت معها المملكة من خلال الرئاسة والجهات التي تتكامل معها.

و تطرق المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة إلى الجماعات الإرهابية ومنها الإخوان المسلمين وأطماعهم في المنطقة

وأكد على أهمية دور المملكة المحوري في العالم، وأهمية الأماكن المقدسة .

و أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة على أهمية التفكير والتحليل والبحث المستمر في المجال التعلمي

و أشار إلى أهمية دور الأسرة في التربية والجهات الحكومية الأخرى التي تعمل من أجل الوطن