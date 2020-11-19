تربويون يختتمون ملتقى تطوير بتوصية استحداث مقررات في التعليم الإلكتروني

أشاد مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية د. ساعد الثبيتي بالمتحدثين وأوراق العمل التي تم مناقشتها في ملتقى تطوير الأول عن بعد، كما نوه بجهود وحدة تطوير المدارس للبنين في الإعداد والتنفيذ والمتابعة.

وأكد أهمية مثل هذه الملتقيات التي تنشر ثقافة التعليم الإلكتروني متطاعا لملتقيات مثلها في قادم الأيام وذلك خلال حضوره لاختتام ملتقى تطوير الإلكتروني الأول عن بعد والذي تنفذه وحدة تطوير المدارس للبنين بحضور عدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين من جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات وعدد من المشاركين المهتمين بالتعلم الإلكتروني ويستهدف القيادات التربوية من المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين وأولياء الأمور والمتخصصين والمهتمين بالتعليم الإلكتروني.

وناقش الملتقى خلال خمسة أيام 16 ورقة من خلال 16 متحدثا، تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو بناء رحلة تعليمية متكاملة بالاضافة إلى غرس قيم المواطنة الرقمية في نفوس النشء واكساب المستفيدين مهارات التعامل النفسي مع المتعلمين خلف الشاشات وتنمية الاتجاه الإيجابي لدى كل من يتعامل مع التقنية في مجال التعليم الإلكتروني وتطوير المهارات الفنية في مجال التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني وتنمية قدرات القيادات التعليمية في مجال التعليم عن بعد.

ومن أبرز التوصيات استحداث مقررات في التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني في أقسام تقنيات التعليم في كليات التربية في الجامعات السعودية كون هذا التعليم سيكون تعليم المستقبل وخيارا استراتيجيا إضافة إلى استحداث إدارة للتعليم الإلكتروني في جميع إدارات التعليم بالمملكة وترتبط بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بالوزارة لتقوم على الإشراف والتدريب على تنفيذ التعليم الإلكتروني بالتعاون مع مراكز التطوير المهني.