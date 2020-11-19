رئيس جامعة شقراء يفتتح المعرض الافتراضي الأول بمناسبة ذكرى البيعة السادسة

افتتح رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف المعرض الافتراضي الأول الذي أقامته كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالتعاون مع إدارة العلاقات العامه والإعلام؛ والذي جاءت مناسبته تزامناً مع ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –يحفظه الله – مقاليد الحكم في البلاد.

تضمن المعرض أكثر من 77 صورة فوتوغرافية منوعة لخادم الحرمين الشريفين و يضم مشاعر قيادات جامعة شقراء وطلابها.

تناولت التسلسل الزمني خلال عقود ماضية ، لقائد حضارة المملكة وباني نهضتها الملك سلمان بن عبد العزيز ، وما شهدته المملكة من تنمية اقتصادية وحضارية ومعرفية في مختلف المجالات والأصعدة. وتم عرض هذه الصور في المعرض الافتراضي من خلال الأقسام التالية:

القسم الأول: سيرة خادم الحرمين الشريفين.

القسم الثاني: لقاءات واجتماعات خادم الحرمين الشريفين.

القسم الثالث: الشهادات الفخرية والأوسمة والجوائز.

القسم الرابع: صور تاريخية نادرة.

القسم الخامس: مشاركات قيادات جامعة شقراء والطلاب.

وقد شهد المعرض تفاعلاً وحضورا من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما احتواه من صور مميزة ونادرة لخادم الحرمين الشريفين، تطرقت إلى لقاءاته -أيده الله-، وجولاته وزياراته الميدانية.