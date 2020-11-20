الدوري الاسباني: أتلتيكو مدريد في أزمة قبل مواجهة برشلونة غداً

توالت المصائب على المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، قبل مواجهة برشلونة السبت المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار الأسبوع العاشر بالدوري الإسباني.

بعد إصابة ثنائي منتخب أوروغواي لوكاس توريرا، ولويس سواريز، بفيروس كورونا، وتأكد غيابهما عن مباراة برشلونة، تلقى سيميوني خبراً صادماً جديداً.

وقال أتلتيكو مدريد في بيان رسمي: “خضع مانو سانشيز لفحوصات طبية، أكدت أنه يعاني من إصابة عضلية في فخذه، وسيكون تحت الملاحظة لأي تطورات”.

ولم يعلن أتلتيكو مدريد مدة غياب مانو سانشيز، لكن من المؤكد انضمامه لقائمة الغائبين عن مباراة برشلونة رفقة لوكاس توريرا، ولويس سواريز.