أمريكا: أكثر من ألفي وفاة و200 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة في 24 ساعة أكثر من ألفي وفاة و200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، مساء أمس الخميس.

وأظهرت بيانات الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت 200.146 إصابة جديدة بالفيروس و2.239 وفاة بالوباء.

وناشدت إدارة “المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها” سي دي سي أمس الخميس، المواطنين تجنب السفر بمناسبة عيد الشكر الذي يحتفل به الأمريكيون في نهاية الأسبوع المقبل، والذي يشهد كل عام تنقلات في طول البلاد وعرضها للم شمل العائلات حول طاولة طعام يتوسطها طبق الديك الرومي.

وأغلقت نيويورك مدارسها، وفرضت كاليفورنيا حظر تجول ليلي لدة شهر في أنحاء واسعة من الولاية لمواجهة “الارتفاع السريع وغير المسبوق في الإصابات”.

وأمس الخميس، قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنّه لن يفرض إغلاقاً وطنياً شاملاً لكبح انتشار الوباء بعد تسلم منصبه رغم الطفرة الوبائية الجديدة التي تشهدها البلاد منذ بضعة أسابيع.