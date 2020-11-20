شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن حاجتها لتمثيل الهيئة في لجان النظر في طلبات تملك العقارات من خلال المتخصصين في الدراسات شرعية.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:

مستشار شرعي: وذلك في المناطق التالية: منطقة الجوف- منطقة الحدود الشمالية-منطقة المدينة المنورة – منطقة نجران-منطقة جازان-منطقة الباحة-المنطقة الشرقية-منطقة تبوك-منطقة حائل-منطقة القصيم-منطقة مكة المكرمة-منطقة عسير .

ومن المهارات المطلوبة: خبرة لاتقل عن 10 سنوات في العقارات وحجج الاستحكام وقضايا الاراضي واملاك العقارات.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://www.linkedin.com/jobs/view/2288371914