تركيا تهاجم الجيش الليبي وتتعهد بدعم مليشيات الوفاق

هاجمت تركيا الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، داعية إلى قطع جميع المساعدات عنه، رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا بين الجيش وقوات حكومة الوفاق برئاسة حليفها فائز السراج.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الجمعة، عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن المساعدات الخارجية للجيش في ليبيا تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم اتجاه إفشال الجهود الدبلوماسية لإبرام الهدنة.

وبعدما طالب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية تركية بقطع جميع المساعدات الخارجية لحفتر في أسرع وقت ممكن، شدد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، مساء أول من أمس، أنها تواصل الدعم العسكري لحكومة الوفاق في ليبيا، مشيرة في بيان مقتضب عبر تويتر إلى أنها توفر تدريب المراقبين المتقدمين لقوات هذه الحكومة في إطار التفاهم مع الوفاق في العام الماضي، للتدريب العسكري، والتعاون، والاستشارات.