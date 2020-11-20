بيان عن الحرب في إثيوبيا يتسبب بإقالة وزير خارجية الصومال

أقال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، مساء امس الخميس، وزير الخارجية في الحكومة الفيدرالية أحمد عيسى عوض، وعين مكانه محمد عبد الرزاق محمود.

ونقل موقع “الصومال الجديد” عن وزير الإعلام عثمان دوبي خبر الإقالة والتعيين، وإلى تعيين الوزير المقال سفيراً في دولة لم يكشفها.

وجاءت الإقالة، بعد سحب الخارجية الصومالية بياناً عن الحرب في أثيوبيا المجاورة، عبرت فيه عن القلق من الصراع في إثيوبيا، مؤكدة دعمها “لوحدة إثيوبيا، وداعية إلى حل سلمي للصراع في جارتها”.

وأشار وزير الخارجية المقال أحمد عيسى عوض من جهته إلى أن وزارته لم تُصدر رسمياً عن الحرب في إثيوبيا، وأن ما نشر في موقع وزارته، لا يمثل موقف الحكومة الفيدرالية.