البيئة والزراعة تحّذر مواطني القصيم: إياكم من تناول الجراد أو لمسه وبيعه

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم عن استمرار أعمال مكافحة الجراد الصحراوي من قِبل فرق الاستكشاف والمكافحة الميدانية في عدة محافظات حيث شهدت منطقة القصيم أمس الخميس الموافق ١٤٤٢/٤/٤ هـ غزو أسراب من الجراد وأوضح الفرع أنه تم استكشاف ومعالجة مساحات كبيرة.

مؤكدين أن عمليات الاستكشاف والمكافحة مستمرة حتى إعلان التطهير وانقضاء الإصابة تماماً.

وأضاف أن فرق المكافحة تلاحق في الوقت الحالي أسراب ومجاميع الجراد في مركز الشيحية حيث تستمر أعمال الاستكشاف والمكافحة المكثفة كي يتم القضاء عليها وإتمام عمليات التطهير.

ويحذر الفرع المواطنين المواطنين والمزراعين من تناول الجراد أو لمسه وبيعه؛ وذلك بسبب الرش بالمبيدات الحشرية، كما دعا المزارعين إلى عدم إخراج المواشي والطيور من الحظائر أو الرعي في المناطق التي تم تعرضها لعمليات المكافحة والرش بالمبيد.