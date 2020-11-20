بدلا من الدوحة.. “الكاف” يختار القاهرة لاستضافة السوبر الإفريقي 2020

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الجمعة إقامة كأس السوبر 2020 في القاهرة بدلا من قطر، دون تحديد موعد المباراة.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت “بعد التنسيق المشترك بين الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، فقد تقرر عدم إقامة كأس السوبر 2020 في الدوحة بقطر”.

وينظم الكاف كأس السوبر من مباراة واحدة تقام في بلد الفريق الفائز بلقب دوري أبطال افريقيا، وتجمع بين بطلي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الافريقي (الكونفيدرالية).

وأضاف البيان “ستقام نسخة هذا العام من كأس السوبر في العاصمة المصرية القاهرة، بعد اتفاق الكاف مع الاتحاد القطري على تأجيل تنظيم المباراة التي كانت مقررة في الفترة ما بين 14-16 أغسطس آب 2020”.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري “نحن سعداء للتوصل إلى هذا الاتفاق مع الكاف بشأن استضافة كأس السوبر. يجب أن نمنح أنفسنا الوقت المناسب لكي نجعل منه حدثا لا يُنسى وفقا لتقاليدنا في تنظيم المسابقات على جميع الأصعدة.

“وفقا للأحداث الرياضية سواء على المستوى الافريقي أو القطري، نستعد لإقامة نسخة استثنائية أخرى لهذه البطولة في قطر العام المقبل”.

وقال أحمد أحمد رئيس الكاف “نشعر بالامتنان للاتحاد القطري ولسلطات قطر على التزامهم المستمر إلى جانب الكاف. يواصل الكاف العمل بشكل وثيق مع الاتحاد المضيف من أجل إنجاح كأس السوبر 2020”.

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يوم الجمعة المقبل، والفائز منهما سيلتقي في كأس السوبر مع نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الافريقي.