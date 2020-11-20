آخر تطورات #كورونا عالميا.. أكثر من 56 مليون مصاب وطلب طارئ لترخيص لقاح فايزر وبيونتك

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أكدت مجموعة فايزر (Pfizer) الأميركية للأدوية وشركة بيونتك (BioNTech) الألمانية رسميا أنهما ستقدمان اليوم الجمعة طلب ترخيص طارئ للقاحهما المضاد لفيروس كورونا لدى وكالة الأدوية الأميركية، لتكونا بذلك أول المصنعين الذين يقدمون على الخطوة في الولايات المتحدة، في حين تجاوز عدد الإصابات عالميا 56 مليونا.

وكان هذا الإعلان منتظرا منذ عدة أيام، وذلك بعد نشر نتائج التجارب السريرية التي أجريت على 44 ألف متطوع في عدة بلدان، والتي وفقها أظهر اللقاح فعالية بنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون آثار جانبية خطيرة.