«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا.. والدفاع المدني ينشر تنبيهات متقدمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية تمتد إلى شمال المنطقة الشرقية.

وقالت في بيان صحفي: “يتوقع أن تصل الأمطار إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال شرق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب على شمال المملكة خلال الصباح الباكر”.