شاهد.. الجمارك السعودية تحتفل بعيد الطفولة بطريقة مبدعة

احتفلت الجمارك السعودية بعيد الطفولة بطريقة مبدعة. ونشر الحساب الرسمي للجمارك مقطع فيديو قصير يتضمن “حلوى في أيدي الأطفال”، معلقا: “ياترى كيف وصلت للأطفال”، في إشارة إلى أنهم أحد أسباب توصيلها.

عيد الطفولة، أو اليوم العالمي للطفولة، هو اليوم الذي يحتفل فيه جميع دول العالم بالطفولة، من خلال عرض بعض الاحتفالات والفعاليات

الهامة حول قيمة الطفولة، والاهتمام بالأطفال،

لقد قامت الأمم المتحدة بتخصص يوم 20 نوفمبر من كل عام للاحتفال بعيد أو يوم الطفولة العالمي، وذلك في جميع أنحاء الدول، وهذا العيد

بدأ في عام 1954م وذلك من أجل الاحتفال بالأطفال والقيام بعمل فعاليات توعوية تزيد من قيمة الاهتمام بالطفل وتحسين تربيتهم من خلال

إقامة الحملات من أجل ذلك.