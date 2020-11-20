وزارة الإسكان تتصدّر جائزة “تجربة العملاء الدولية” بـ4 جوائز بينها ذهبيتان

حقّقت وزارة الإسكان اليوم 4 جوائز دولية منها ذهبيتان وبرونزيتان في “جائزة تجربة العملاء الدولية” للعام الجاري 2020 والمُقامة في العاصمة الهولندية امستردام بمشاركة أكثر من 45 دولة، وذلك لتقديمها تجارب مميّزة في خدمة المستفيدين وحلول رقمية متنوعة تمتاز بسهولة إجراءاتها، يأتي من بينها موقع وتطبيق “سكني” التفاعلي ومركز الاتصال الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090)، والتفاعل المستمر مع المستفيدين عبر القنوات الإلكترونية المتعددة.

وأعلنت منظمة “جائزة تجربة العملاء الدولية” خلال حفل تم عقده افتراضياً بحضور ممثّلي الدول المشاركة، عن فوز وزارة الإسكان السعودية بالجائزة الذهبية في فئتي “التحوّل الرقمي” و”أفضل قياس لتجربة المستفيدين”، كما حصلت على جائزتين برونزيتين في فئتي “أفضل استخدام للهواتف”، و”أفضل استخدام رقمي للعملاء”.

وجاء فوز وزارة الإسكان بالجوائز الأربع، بناء على ترشيحات لجنة اختيار الفائزين المتخصصة في مجال تجربة العملاء لتحقيقها مجموعة من المعايير، إذ عملت اللجنة على دراسة وتدقيق معايير جودة الخدمات في مركز الاتصال وخدمة المستفيدين والتحول الرقمي في الخدمات ومدى توافقها مع متطلبات الجائزة، إضافة إلى دراسة استراتيجية الوزارة على مستوى تطوير الخدمات في سبيل تحسين تجربة المستفيدين بما يحقّق الأهداف المحدّدة، فيما أشادت اللجنة بالمستوى المتقدم والنقلة النوعية التي قدمتها وزارة الإسكان لتوفير خدمات رقمية متطورة تثري تجربة المستفيدين وتسهّل خطواتهم للحصول على الخيارات السكنية المتاحة خلال فترة زمنية قياسية.

وتعتبر “جائزة تجربة العملاء الدولية” من أهم الجوائز العالمية في مجال تجربة العملاء، حيث أنها تقام سنوياً بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والشركات والبنوك وشركات الاتصالات الكبرى على مستوى العالم، وترعى الجائزة “جمعية محترفي تجربة العملاء” التي تعدّ أهم جمعية مهنية في تجربة العميل وتّعنى كذلك بإصدار شهادات مهنية احترافية للعاملين في مجال “خدمة العملاء”، كما ترعى الجائزة “كلية كرانفيلد للإدارة” البريطانية، ومجلة “تجارب العملاء” البريطانية المتخصصة.

وشهدت منظومة الإسكان خلال الأعوام القليلة الماضية، نقلة نوعية في مختلف سياساتها الاستراتيجية المنبثقة من “برنامج الإسكان” الذي يأتي بين برامج رؤية المملكة 2030، ومن بين ذلك سياسة “تطوير الخدمات” التي أثمرت عن مجموعة من الحلول والتسهيلات والخدمات الرقمية المتطوّرة لخدمة الأسر السعودية وتسهيل رحلة تملّكها للمسكن الأول وفقاً لرغباتها وقدراتها عبر إجراءات سهلة وميسّرة من خلال موقع وتطبيق “سكني”، إضافة إلى القنوات الإضافية الرافدة، ما أسهم في تجاوز الوزارة لمستهدفاتها وكذلك تزايد أعداد المستخدمين للقنوات الرقمية خاصة تطبيق “سكني” الذي سجّل أكثر من 2.7 مليون عملية تحميل، كما تمكّنت الوزارة منذ مطلع العام الجاري 2020 حتى أكتوبر الماضي من خدمة أكثر من 319 ألف أسرة معظمها من خلال التطبيق والقنوات الرقمية.