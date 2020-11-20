عاجل.. السفير آل جابر يعلن إعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر اليوم، إعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن، التي توقفت منذ أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأوضح السفير آل جابر، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية دون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة.

كما أكد آل جابر أن عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام 2018م وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا بلغ أكثر من 135 ألف تأشيرة عمل (فرصة عمل) مما يساعدهم على الاعتناء بأسرهم في اليمن، وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني، ومساعدة الأشقاء في اليمن.