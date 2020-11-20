إيقاف حركة الملاحة في ميناء جدة.. والدفاع المدني يحذر من استمرار الأمطار

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه -وفقا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن فرصة هطول الأمطار الرعدية ستستمر حتى يوم السبت على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر بها مناطق ( مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وحائل والجوف والمنطقة الشرقية ، القصيم ).

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخـاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيـول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

في السياق، تقرر إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.