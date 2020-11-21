“الفيفا” يوقف رئيس اتحاد هايتي مدى الحياة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف رئيس اتحاد هايتي للعبة إيف جان-بارت مدى الحياة، لاتهامه بالاعتداء جنسياً على لاعبات قاصرات، وتغريمه مليون فرنك سويسري.

وجدت الغرفة القضائية لـ”فيفا”، التي استلمت ملف القضية منتصف أكتوبر بعد مرحلة التحقيق، أن جان بارت مذنب، بإساءة استخدام منصبه، والتحرش والاعتداء الجنسيين على عدة لاعبات، بينهن قاصرات”.

وفي قراره الذي أصدره الأربعاء الماضي، قرر القضاء الداخلي لـ”فيفا” إيقافه مدى الحياة عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي، مع تغريمه مليون فرنك سويسري، أي 925 ألف يورو.

كما ان الهيئة القضائية تواصل تحقيقاتها ضد مسؤولين آخرين في الاتحاد الهايتي لكرة القدم متورطين في اعتداءات جنسية ممنهجة ضد لاعبات في الفترة بين عامي 2014 و2020، بصفتهم جناة أو متواطئين أو محرضين”.