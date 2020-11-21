إنشاء إدارة لتطوير كرة القدم النسائية في السعودية

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إنشاء إدارة لتطوير الكرة النسائية، تحت إشراف عضو مجلس إدارة الاتحاد، أضواء العريفي.

ذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، أن الإدارة ستضع استراتيجية وخطة عمل مفصلة لتطوير كرة القدم النسائية، وذلك في إطار سعيها لزيادة نسبة اللاعبات الممارسات لها في المملكة.

كما ستتولى الإدارة تعزيز ودعم ثقافة كرة القدم النسائية، وتوعية المجتمع بأهمية هذه الرياضة، إلى جانب المشاركة في المنافسات القارية والدولية.

من جانبها، قالت أضواء العريفي: رياضة كرة القدم النسائية في السعودية شهدت بداية فعلية خلال العامين الأخيرين، مما ساهم في موافقة المجلس على تأسيس الإدارة.

مبينة أن التواجد الإداري للمرأة سيساعد على سرعة تطور كرة القدم النسائية، ومواكبة المرحلة الحالية التي تشهدها الرياضة النسائية من دعم واهتمام كبيرين من وزارة الرياضة.