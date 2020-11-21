الجبير: السعودية تتعامل مع جميع الإدارات الأمريكية ولا نتوقع تغييراً كبيراً في السياسة الخارجية

توقع وزير الدول السعودية للشؤون الخارجية عادل الجبير عدم حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة.

وأعرب الجبير في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن تطلع المملكة السعودية إلى التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وقال “إن السعودية تتعامل مع جميع الإدارات الأمريكية بغض النظر عن ما إذا كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين”.

وأضاف الجبير أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لديه خبرة سياسية كبيرة، حيث كان في مجلس الشيوخ طوال 35 عاما ثم نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

وأكد وزير الدولة السعودي أن ما يقوله المرشحون أثناء حملاتهم الانتخابية لا ينعكس على ما يفعلونه حين يصبحون في المنصب، مشيرا إلى أن السعودية تتعامل مع الرؤساء بمجرد وصولهم للمنصب وليس قبله.

كما أضاف الجبير أن بين السعودية والولايات المتحدة مصالح كبيرة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب، مؤكدا أن السعودية هي المفتاح فيما يتعلق بالعالم الإسلامي.