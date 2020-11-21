المرصد السوري: قوات تركية تقصف محيط مطار “منغ” العسكري في حلب

تواصل قوات تركية عدوانها على سوريا، اليوم السبت، بمحيط مطار منغ العسكري في حلب السورية بقذائف صاروخية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدف القذف التركي مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو تقدير للتلفيات المادية.

وكان المرصد السوري قد سجل مساء الجمعة قصفاً نفذته قوات أردوغان المتمركزة في قاعدة البحوث بريف اعزاز استهدف مواقع القوات الكردية في قرية مرعناز.

وتزامن القصف التركي مع عمليات تسلل واشتباكات بين المليشيات الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محاور مرعناز والبيلونية وعين دقنة شمالي حلب.