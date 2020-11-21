خادم الحرمين: المضي نحو مستقبل أفضل مسؤوليتنا.. ونسعد باستضافة “قمة العشرين” #عاجل

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترحيب المملكة العربية السعودية باستضافة أعمال قمة مجموعة العشرين، المقرر انطلاقها اليوم السبت، مؤكدًا استمرار مسؤولية المملكة في تحقيق التقدم والازدهار.

وقال حساب الملك سلمان عبر تويتر: “تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم”.

وأضاف: “كانت مسؤوليتنا – وستظل – المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار”.