جامعة شقراء تقيم ملتقى عن “جهود المملكة في دعم التعليم الإلكتروني”

تقيم جامعة شقراء الملتقى الافتراضي الأول للتعليم الإلكتروني تحت عنوان “جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعليم الإلكتروني”، تحت برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، في الرابعة من يوم 10-4-1442 هجرية وحتى الثامنة مساءً، بتنظيم من وكالة الجامعة للشئون التعليمية.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري، وكيل الجامعة للشئون التعليمية، أن الملتقى يهدف إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعليم الإلكتروني، وتسليط الضوء على التحول النوعي نحو التعليم الإلكتروني في وزارة التعليم، والتوعية بالدور الأكاديمي والمجتمعي لإنجاح التعليم الإلكتروني، وعرض التجارب المحلية والرؤى في مجال التعليم الإلكتروني.

وأضاف “السياري” أن “الملتقى سيتم نقله عبر منصات التواصل عن بعد لجميع فئات المجتمع”.

ويحظى الملتقى بمشاركة خبراء ومتخصصين التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة، ويتحدث فيه أكثر من عشر متحدثين، يناقش خلالها المختصين على مدار ثلاث أيام ثلاث عدة محاور رئيسية، أبرزها التحول نحو التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، وعناصر العملية التعليمية ودورها في التعليم الإلكتروني، والتعليم الإلكتروني الفعال.