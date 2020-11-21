الدول العربية تؤجل 600 مليار دولار ضمن مبادرة #قمة_العشرين لتعليق الديون

تسدل السعودية الستار عن مبادرة تعليق الديون الصادرة عن مجموعة العشرين، خلال اجتماعات #قمة_العشرين على مستوى القادة، بدء من اليوم السبت ولمدة يومي، حيث يناقش المجتمعون إمكانية تمديد تعليق الديون لفترة لاحقة تمتد حتى نهاية 2021، والتي تعد واحدة من أكثر المبادرات التي وفرت سيولة لتلك الاقتصادات، خلال فترة جائحة كورونا.

وقال بندر الحمالي رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن حصة الدول العربية من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، تقدر بنحو 600 مليار دولار.

وأضاف “الحمالي” أن الهدف من المبادرة، السماح لهذه الدول بالتوقف عن دفع ديونها مؤقتا للدول الداعمة الرئيسة في العالم، مع توجيه هذه الموارد لتطوير القطاعات الصحية وتخفيف الآثار الاقتصادية.

ويبلغ إجمالي الدول حول العالم التي استفادت من مبادرة تأجيل الديون، بحسب ما أوردته مجموعة العشرين على موقعها الرسمي، نحو 46 دولة، فيما بلغ إجمالي قيمة الديون المؤجلة منذ يونيو/ حزيران 2020، حتى نهاية أكتوبر الماضي 14 مليار دولار.