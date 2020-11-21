 8.53 تريليون دولار احتياطات مجموعة العشرين.. السعودية الخامس ‏#G20SaudiArabia #السعودية_ترحب_بقادة_العشرين

بلغ إجمالي احتياطات مجموعة العشرين نحو 8.53 تريليون دولار، وجاءت السعودية الخامس، طبقا لبيانات الأصول للبنوك المركزية لتلك الدول.

وتتصدر الصين احتياطات دول مجموعة العشرين الأجنبية، وكذلك الاحتياطات العالمية،وبلغت القيمة الإجمالية لاحتياطي الصين الأجنبي 3.128 تريليونات دولار أمريكي حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، فيما احتلت السعودية المرتبة الخامسة كأكبر احتياطي ضمن مجموعة العشرين، بقيمة 447.5 مليار دولار أمريكي.

وجاء في تقرير لصحيفة الاقتصادية ، جاءت في المرتبة الثانية كأكبر احتياطي نقدي أجنبي عالمي، اليابان بقيمة إجمالية 1.384 تريليون دولار أمريكي، تتبعها في المرتبة الثالثة روسيا الاتحادية بقيمة احتياطي أجنبي قيمته 582.8 مليار دولار أمريكي.

بينما جاءت في المرتبة الرابعة الهند بإجمالي 568.5 مليار دولار أمريكي، تتبعها السعودية في المرتبة الخامسة 447.6 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر احتياطي نقد أجنبي عربي، فيما جاءت كوريا الجنوبية السادسة بـ 426 مليار دولار.

وتشكل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 5.3% من الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة؛ ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية للدول.

وغابت الاقتصادات الرئيسة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، عن صدارة القائمة، نظرا إلى أن الدولار واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعا المستخدمة في المعاملات الدولية، ونتيجة ذلك، لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.

وجاءت البرازيل في المرتبة السابعة بين دول مجموعة العشرين بـ354.5 مليار دولار، وألمانيا بـ270.2 مليار دولار تحتل بها المرتبة الثامنة، وتاسعا، حلت فرنسا باحتياطيات أجنبية تبلغ 233.7 مليار دولار.

وإيطاليا جاءت عاشرا بـ211.7 مليار دولار، والمكسيك بـ199.8 مليار دولار حجزت به المرتبة الـ11، وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الـ12 باحتياطي أجنبي يبلغ 177.7 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة في المرتبة الـ13 بـ139 مليار دولار.

جاءت إندونيسيا في المرتبة 14 باحتياطي يبلغ 133.7 مليار دولار، وحجزت كندا المرتبة 15 باحتياطي أجنبي يبلغ 90.9 مليار دولار، ثم جنوب إفريقيا بـ53.7 مليار دولار في المرتبة 16، وأستراليا بـ45 مليار دولار في المرتبة 17، وتركيا بـ41.9 مليار دولار في المرتبة 19، وأخيرا الأرجنتين بـ35.6 مليار دولار.