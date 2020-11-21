موسكو تفرض عقوبات على 25 مسؤولا بريطانياً

قالت الخارجية الروسية : “رداً على الأفعال غير الودية من جانب السلطات البريطانية وبناء على مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذ الجانب الروسي قراراً بفرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً لبريطانيا الذين باتوا الآن ممنوعين من دخول الأراضي الروسية”، بحسب بيان صدر اليوم السبت.

وكانت بريطانيا قد فرضت العقوبات على روس بسبب ما قالت إنه انتهاكات لحقوق الإنسان.

و أطلقت الحكومة البريطانية، في يوليو الماضي، تحقيقاً بشأن مصدر التسريبات لتفاصيل عن المحادثات مع واشنطن بشأن اتفاق تجاري محتمل لفترة ما بعد بريكست .

واتهمت الحكومة البريطانية، “جهات روسية” بمحاولة بلبلة انتخابات 2019 عبر تسريب وثائق بشأن المفاوضات التجارية بين لندن وواشنطن، لكن الكرملين نفى صحةذلك.