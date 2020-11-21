العراق يحبط تهريب صواريخ كاتيوشا للبلاد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، السبت، إحباط محاولة تهريب صواريخ “كاتيوشا”، إلى البلاد عبر إحدى دول الجوار.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية، أن “وكالة الاستخبارات تمكنت في عمليتين منفصلتين على الحدود مع إحدى دول الجوار من ضبط 7 صواريخ كاتيوشا و٥٧ قنبلة هاون، وكمية من أصابع الديناميت و١٨ مسدسا وبندقيتين كلاشنكوف وكميات كبيرة من العتاد العسكري”.

وأضاف البيان أن “العملية أفشلت محاولة عدد من المهربين إدخال الصواريخ والمتفجرات إلى البلاد، بعد نصب كمين محكم لهم والتصادم معهم بتبادل اطلاق النار، مما اضطرهم للفرار وترك المضبوطات”.