تركيا: حبس عددا من قيادات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

طالب الادعاء العام التركي في ولاية ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، بحبس عددا من قيادات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وبحسب ما ذكره، الموقع الإلكتروني لصحيفة “آرتي غرتشك” التركية المعارضة، اليوم السبت، نقلا عن مصادر، أن مكتب المدعي العام التركي أعد لائحة اتهام بحق كل من زيات جيلان، وهوليا ألوكمن، قيادات بفرع الشعوب الديمقراطي بمدينة ديار بكر، ورمزية سيجي، وقاسم قايا الرئيسين المشاركين لفرع الحزب بقضاء “يني شهر” بالولاية مطالبا بسجنهم لمدد تتراوح بين 8 أعوام و20 عامًا.

ووجهت لائحة الاتهام للقيادات الأربعة مزاعم الانتماء لتنظيم إرهابي والدعاية له، في إشارة لحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية، وتعتبره الجناح العسكري المسلح لحزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي.

وبعد التحقيقات مع المتهمين تم إحالتهم إلى المحكمة من قبل النيابة التركية، حيث طالبت بعقوبة السجن بحقهم لمدد تتراوح بين 8 أعوام و 6 أشهر و20 عامًا.

بدورها قبلت محكمة الجنايات الخامسة بديار بكر لائحة الاتهام، وبدأت بدورها جلسات محاكمتهم على خلفية ما نسب إليهم من اتهامات.