إيران تسجيل 12 ألفا و931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، تسجيل 12 ألفا و931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعربت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري – في تصريح أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية – عن أسفها لوفاة 431 شخصا جراء الإصابة بالفيروس؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 44 ألفا و327 حالة.

وأشارت إلى أن الوضع في 27 محافظة إيرانية لا يزال ضمن الدائرة الحمراء، موضحة أن 5778 مصابا بفيروس كورونا حالاتهم حرجة ويخضعون للعناية الفائقة في المستشفيات.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أنه تم إجراء 5 ملايين و747 ألف اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.