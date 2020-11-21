آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات في أمريكا تتجاوز 12 مليونا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات،تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الولايات المتحدة حاجز الـ12 مليون حالة، وسط توقعات بتفشي أكبر للوباء في البلاد.

وأظهرت بيانات نشرتها “نيويورك تايمز” أن عدد مصابي كورونا في أمريكا تجاوز 12 مليون حالة، بزيادة نحو مليون حالة في أقل من أسبوع.

وبحسب التقارير، تجاوز المعدل الأسبوعي للإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز المليون، بينما يقترب متوسط الإصابات اليومية من 200 ألف حالة جديدة يوميا..