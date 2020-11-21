روسيا تمنع دخول 25 بريطانياً إلى أراضيها ردا على إجراءات لندن

قالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن روسيا منعت دخول 25 بريطانياً رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها لندن، دون أن تكشف عن أسمائهم.

وفرضت بريطانيا عقوبات على 25 روسياً وشخصيات من جنسيات أخرى في يوليو في إطار إجراءات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قال وزير الخارجية دومينيك راب إنها تهدف إلى وقف غسل “أموال الدم” في بلاده.

وتضم القائمة البريطانية مواطنين من روسيا قالت بريطانيا إنهم متورطون في إساءة معاملة المحامي سيرجي ماجنيتسكي ووفاته.

وكان قد جرى إلقاء القبض على ماجنيتسكي في عام 2008 بعد أن زعم ​​تورط مسؤولين روس في احتيال ضريبي واسع النطاق، وتوفي ماجنيتسكي في أحد سجون موسكو عام 2009 بعد أن شكا من سوء المعاملة.

وقالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في بيان “فيما يتعلق بجميع الموضوعات المتعلقة بوفاة ماجنيتسكي، قدمنا ​​مراراً تعليقات وتفسيرات شاملة يبدو أن لندن تفضل تجاهلها”.

وأضافت أن تصرفات الجانب البريطاني تبدو وكأنها محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى والضغط على نظام العدالة الروسي.