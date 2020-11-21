أبطال آسيا.. بكين جوان الصيني يهزم إف سي سيؤول الكوري

تغلب بكين جوان الصيني على إف سي سيؤول الكوري الجنوبي 2-1، اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بمنافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم لأندية شرق القارة.

وافتتح فيرناندو التسجيل للفريق الصيني بعد 7 دقائق فقط من بداية المباراة ثم أضاف زميله ألان دوغلاس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 60.

وبعدها رد إف سي سيؤول بهدف وحيد سجله بارك تشو يونغ من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

ويلتقي الفائز في منافسات دوري الأبطال لشرق القارة، مع بيرسبوليس الإيراني الفائز في منافسات غرب القارة، وذلك في نهائي دوري أبطال آسيا يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.