ضبط 74 مخالفة وإنذار في قطاع الإيواء السياحي ومحلات الحاسب الآلي بالرياض

نفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مساء اليوم، جملةً من الحملات التفتيشية المفاجئة على قطاع الإيواء السياحي وشملت الفنادق والوحدات السكنية المفروشة المعروفة بشمال الرياض إضافة إلى محلات أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته ومحلات بيع الورود بهدف التحقق من التزام اصحاب الأعمال والمنشآت بقرارات التوطين.

وأسفرت الحملات عن رصد أكثر من 74 مخالفة وانذار اغلبها تركزت في محلات أجهزة الحاسب الآلي.

وتأتي هذه الزيارات ضمن نشاط قطاع التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يقوم بأكثر من 120 ألف زيارة شهرياً على مستوى المملكة لمراقبة تطبيق قرارات التوطين وحفظ حقوق العاملين.

ويؤكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات بما فيها قطاع الإيواء السياحي، للتأكد من التزامها بقرار التوطين، داعياً المواطنين والمواطنات إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال تطبيق “معا للرصد”، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضًا الإبلاغ المخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.