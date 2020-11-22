شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن توفر 7 وظائف شاغرة للعمل بالمعهد في مدينتي الدمام ومحافظة الخفجي.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية :

مدرب فني ثاني – ميكانيكي/الخفجي: دبلوم في التخصصات الهندسية أو الفنية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

أخصائي التدقيق الداخلي /الدمام: درجة البكالوريوس في تخصص المالية, تقنية المعلومات أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التدقيق الداخلي منها خبرة لا تقل عن سنتين في منصب إشرافي وشهادات مهنية في مجال المراجعة الداخلية.

خبير فني رافعة(معدات ثقيلة, معدات حفر) الدمام: درجة الدبلوم في التخصصات الفنية وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

مدرب فني أول – ميكانيكي /الخفجي: دبلوم في التخصصات الهندسية أو الفنية وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

مقيم الوظائف الصناعية /الدمام: درجة البكالوريوس في تخصص , الهندسة الكيميائية, الهندسة الميكانيكية, الهندسة الكهربائية, أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال التقني لصناعة زيوت التشحيم التكرير.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://spspcareers.talentera.com/en/job-search-results/