ارتفع عدد الإصابات إلى 58 مليون و494 ألف و728 إصابة، بحسب أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و386 ألف و570 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 40 مليون و467 ألف و900 حالة، الأحد.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

و أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني ارتفاعا من 16 حالة سجلت في اليوم السابق، وقالت إن ثلاثا من تلك الحالات منقولة محليا.

وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أن بر الصين الرئيسي سجل 11 حالة إصابة جديدة بلا أعراض في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني نزولا من 18 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86431 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.