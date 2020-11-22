كورونا في الهند: أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 45 ألفا و209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة الإصابات بالفيروس فى أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و95 ألفا و807 إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة – حسبما نقلت قناة (إنديا تى فى) الهندية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 501 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات 132 ألفا و726 وفاة.

وأشارت الصحة الهندية، إلى وجود 440 ألفا و962 حالة إصابة نشطة بالفيروس في البلاد حتى الآن، موضحة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل حتى هذه اللحظة 8 ملايين و521 ألفا و617 شخصا.