السعودية تدين الهجوم الإرهابي.. وقوع انفجارين بالعاصمة الأفغانية كابول

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف أحياءً سكنية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في جهودها لمكافحة العنف والإرهاب والتطرف.

وأفادت الشرطة الأفغانية، بوقوع انفجارين بعبوتين ناسفتين مغناطسيتين في العاصمة كابول صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن الشرطة إن الانفجار الأول وقع في منطقة “هيسي أوال” بشمال كابول حيث تم استهداف مركبة مدنية بعبوة ناسفة مغناطيسية؛ ما أدى لإصابة سائقها بجروح، فيما قال شهود عيان إن هذا الانفجار أسفر عن إصابة 4 أشخاص على الأقل، ووقع الانفجار الثاني على طريق المطار إذ تم استهداف مركبة تابعة للجيش بعبوة ناسفة أيضا، دون أن يسفر عن حدوث أي إصابات.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجارين.