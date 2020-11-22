عاجل… أرامكو تحصل على حكم لصالحها برفض دعوى للمطالبة بـ18 مليار دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم الأحد عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها، برفض الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية، بولاية تكساس، للمطالبة بتنفيذ قرار تحكيم بمبلغ 18 مليار دولار أمريكي (67.29 مليار ريال سعودي).

وأوضحت “أرامكو السعودية”، في بيان على السوق المالية السعودية “تداول”، أن الحُكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة.

وأشارت إلى أنه في حال قرر المُدعون استئناف الحكم، فإن أرامكو السعودية ترى أن موقِفها قوي مما يعزز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف.

وتابعت: “نظراً لصدور حكم في هذه القضية، فإن أرامكو السعودية لا تعتزم حالياً اتخاذ أي إجراءات في هذا الخصوص”.

ولفت “أرامكو” إلى أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها؛ نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية.

ستقوم أرامكو السعودية بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن