تقنية الباحة تفتح باب القبول الإلكتروني الموحد

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة, فتح باب القبول “الإلكتروني” للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442هـ في الكليات التقنية في مدينة الباحة, ومحافظة المخواة, والمندق, وبلجرشي، ودبلوم الكليات التقنية للبنات “مسائي”،والمعاهد الثانوية الصناعية, ابتداءً من اليوم ولمدة 10 أيام، وذلك عن طريق بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني، أن جميع المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة أكملت استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال المتدربين للفصل التدريبي القادم.