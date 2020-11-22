الموارد البشرية تراقب توطين الوظائف في حائل

نفذ فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل ممثلاً بإدارة التفتيش أمس عدد من الجولات الرقابية الموسعة على الأنشطة التجارية الموطنة للتأكد من التزام الأنشطة بقرارات التوطين والتوطين المناطقي بمنطقة حائل.

وأوضح مدير عام الفرع بمنطقة حائل فريح العياد أن الحملات التي قام بها المفتشين والمفتشات مستمرة على جميع الأنشطة التجارية لمتابعة التوطين, مشيراً إلى أن الزيارات تهدف الى متابعة آلية عمل المتابعة الميدانية والزيارات التفتيشية والمجالات الفنية المساعدة لجودة العمل وكذلك الاستفادة من الكفاءات الوطنية من شباب وشابات الوطن للعمل في جميع مجالات العمل المتاحة مع كافة الجهات والقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.

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